Mardin'de PKK'lıların sığınağına operasyon düzenlendi

1 Kanala düşen köpeği ip atarak kurtardı Su kanalında sürüklenen köpeğin yardım çığlıklarını duyan bir kişi, attığı ipi hayvanın boynundan geçirerek boğulmaktan kurtardı.

2 Suriye'nin kuzeyine 'Hızır' yetişti İstanbul'da yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde de yardım dağıttı.

3 Trabzonspor Ünal Karaman'ın sözleşmesini uzatacak Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ünal Karaman'a 3 yıllık yeni bir kontrat teklifinde bulunacak.

4 Balonun üzerinde direk dansı yapan çılgın Rus sporcu Metrelerce yükseğe balonla çıkan Oleg Kolvakh, üstüne üstlük burada bir de direk dansı yaptı.

5 Engelli torununa 10 yıldır hem annelik hem babalık Babaanneleri, annelerinin terk ettiği biri yürüme engelli 2 çocuğa, 10 yıldır hem annelik hem de babalık yapıyor.

6 Gamze Karaman doğum kilolarını verdi Gamze Karaman Keçeli, doğum kilolarından kurtuldu ve 10 kilo verdi.