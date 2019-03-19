Mardin'de PKK'lıların sığınağına operasyon düzenlendi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsal Yumurtalı Mahallesi'nde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.
BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Operasyonda, sığınak olarak kullanıldığı belirlenen mağarada bir grup terörist tespit edildi. "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
2 TERÖRİSTİN CESEDİNE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR
Çöken sığınağın altında kaldığı değerlendirilen 2 teröristin ise cesedine ulaşılmaya çalışılıyor. Operasyonda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.