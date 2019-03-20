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Mardin'de yakalanan 2 ton amonyum nitrat imha edildi

Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda, 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat ve 200 litre mazot ele geçirildi.

İHA | 20.03.2019 - 11:40..
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Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada; 18 Mart tarihinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birliklerce, Nusaybin ilçesi Üçköy ve Dağiçi kırsal mahallelerinde Yaman-27 Operasyonunun icra edildiği belirtildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada, "Operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarına ait olduğu tespit edilen sığınak ve barınaklarda yapılan arama ve tarama sonucunda 6 adet büyük tüp içerisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, 2 ton civarında amonyum nitrat, 200 litre mazot, 1 adet yangın söndürme tüpü ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alınmış ve patlayıcı maddeler imha edilmiştir" denildi.

2 ton amonyum nitrat imha edildi VİDEO

Mardin'de yakalanan 2 ton amonyum nitrat imha edildi

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