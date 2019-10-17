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Mardin'de yaşlı kadını kucağında taşıyan polis

Hükümet Konağı'na gelen 85 yaşındaki kadının yürümekte zorluk çektiğini gören polis memuru, kucağına alıp götürdü.

DHA | 17.10.2019 - 08:59..
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Mardin Midyat Hükümet Konağı'nda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu'na torunu ile birlikte gelen Adile Savcı, yürümekte zorluk çekti.

YÜRÜYEMEYEN KADINI KUCAĞINA ALDI

Savcı'nın yürüyemediğini gören görevli polis memuru da hemen, yaşlı kadını kucağına aldı. Adile Savcı'yı kucağında SGK bölümüne götürerek, işlemlerini yaptırdı.

Mardin'de yaşlı kadını kucağında taşıyan polis ViDEO

DAHA SONRA OTOMOBİLE TAŞIDI

Daha sonra da yeniden kucağına alıp, hükümet konağı önünde bekleyen otomobile taşıdı. Polis memuru, büyük takdir topladı.

Mardin'de yaşlı kadını kucağında taşıyan polis

Mardin'de yaşlı kadını kucağında taşıyan polis

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