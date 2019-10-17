Mardin'de yaşlı kadını kucağında taşıyan polis

Caminin prizini ve şadırvanını kullanan şahıs, helallik isteyerek 10 TL ve bir not bıraktı.

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Çin yabancı şirketlere yönelik sınırlandırmaları kaldırdı

Çin'de hükümet; yabancı şirketlere yönelik tüm sınırlandırmaları, bankalar, güvenlik şirketleri ve fon yönetimi gibi yabancı şirketler için kaldırdığını duyurdu.