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Marketin zemini müşteri ve görevlilerin üzerine düştü

Rusya'da bir marketin zemini, müşteriler ve görevlinin üzerinde bulunduğu esnada çöktü.

DHA | 14.03.2019 - 17:51..
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Rusya'nın St. Petersburg şehrinin Petrogradsky bölgesinde bulunan ve 7/24 hizmet veren bir markette çökme meydana geldi.

Çökme anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rusya’da marketin zemini çöktü İZLE

MÜŞTERİLERİ MARKET ÇALIŞANLARI KURTARDI

Üzerinde güvenlik görevlisi ve 4 müşterinin bulunduğu zemin bir anda çöktü. Çökme sonucu market rafları, güvenlik görevlisinin ve müşterilerin üstüne devrildi. Güvenlik görevlisi devrilen rafların altından yardım almadan çıkarken, diğer müşterileri, marketteki çalışanlar ve olayı görenler kurtardı.

100 YILDAN ESKİ YAPI

Yetkililer, marketin neredeyse 100 yıldan daha eski olan bir yapıda bulunduğu için zeminin çöktüğü ve rafların devrilmesi sonucu hafif yaralanan bir kadının hastaneye kaldırılmayı reddettiğini söyledi.

Olaya dair inceleme sürüyor.

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