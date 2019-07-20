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Marketinde düşürülen paranın sahibini bulmak için uğraştı

Beyoğlu'nda esnaflık yapan Cevat Yeşilyurt, marketinde düşürülen parayı sahibine ulaştırmak için dedektif gibi çalıştı. 16 saatlik güvenlik kameralarını izleyen esnaf Yeşilyurt, parayı sahibine verdi.

Haber Merkezi | 20.07.2019 - 12:14..
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Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir market işleten Cevat Yeşilyurt, marketinde para düşürüldüğünü gördü. Paraları alarak güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Yeşilyurt, parayı sahibine ulaştırabilmek için bir dedektif gibi çalıştı.

Marketinde düşürülen paranın sahibini bulmak için uğraştı

KAYITLARI İZLEDİ

Cevat Yeşilyurt, güvenlik kamerasından kimin düşürdüğünü kontrol ederken 16 saatlik görüntüyü izledi.. Müşteriyi tanımayan esnaf, bulduğu parayı muhafaza etti. 3 gün sonra dükkanına gelen Cezayirli müşteriyi tanıyan Yeşilyurt, parasını iade etti. Parasının geri verilmesinden dolayı büyük mutluluk duyan Cezayirli uyruklu müşteri, Yeşilyurt'a teşekkür etti.

Düşürülen parayı teslim etmek için dedektif gibi çalıştı VİDEO

"PARAYI MUHAFAZA ETTİK"

Market sahibi Cevat Yeşilyurt, yaşanan olayı şöyle anlattı: "Beyoğlu'nda 1987'den beri esnaflık yapıyorum. Müşteri markete gelmiş parayı düşürmüş. Bir akşam işe geldiğim saatte elemanlarım ürün yerleştirirken para bulduklarını söylediler. Kameradan baktım. Bayağı önceden para düşmüş. Saatleri geri saydırarak ilerlediğimde gecenin birinde düştüğünü fark ettim. Bu parayı muhafaza altına aldık. Daha sonra müşterinin geldiğini fark ettim. Kamerada izlediğim müşteriye benzettim. Görüntüyü kendisine izlettim. 'Evet benim' dedi. 'Burada sizin paranız kaldı mı? dedim. Eliyle işaret ederek 'Evet 300 lira' dedi. Kendisi de yabancı Cezayir uyrukluydu. Parayı kendine sonra iade ettim. Çok sevindi, arkadaşları da vardı burada onlarla sevincini paylaştı. Bizlere teşekkür etti. Para 16 saat orada kalmış. Düşürülen yere müşteri giden de olmuş. Ne tesadüf ki kimse görmemiş. kaybeden kişiyle güzel bir anımız oldu. Müşteri olarak daimi müşterim oldu." ifadelerini kullandı.

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