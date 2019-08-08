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Marmara Denizi'nde 5 saat kurtarılmayı beklediler

Yalova'da şişme botla denize giren iki kişi, şiddetli rüzgarın etkisiyle savruldu. İki genç 5 saat boyunca kurtarılmayı bekleyip yardım istedi.

AA | 08.08.2019 - 11:19..
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Yalova'a tatilini yapan iki arkadaş K.B. ve T.G., Fıstıklı köyü sahiline indi. Bir süre sonra şişme bota binip denize açılan 2 vatandaş, dalgalarla sürüklendi.

DURUM JANDARMAYA BİLDİRİLDİ

Rüzgarın da etkisiyle şişme bot sürüklenip gözden kaybolunca vatandaşlar, jandarmaya ihbarda bulundu.

Güzelyalı'da konumlanan Sahil Güvenlik botu, Yalova'da denizde kaybolan genci arama faaliyetine devam ettiği için Bursa - İstanbul arası seferlerini yapan İDO gemilerine durum bildirilip, denizde kaybolan şahsın görüldüğü anda haber verilmesi istendi.

Marmara Denizi'nde 5 saat kurtarılmayı beklediler ViDEO

Marmara Denizi'nde 5 saat kurtarılmayı beklediler

2 KİŞİ 5 SAAT SÜRÜKLENDİ

Denizde 5 saat boyunca sürüklenen 2 kişi, önce Güzelyalı-Yenikapı seferini yapan Orhangazi1 feribotu tarafından Mudanya açıklarında fark edildi. Ancak arabalı feribot kaptanı, feribotun büyük olması ve şişme bota yaklaşmasının tehlike arz edebileceği için durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirerek yoluna devam etti.

Sahil güvenlik ekipleri, şişme bottaki 2 vatandaşa ulaşana kadar olası bir sürüklenmenin önüne geçebilmek ve vatandaşların acil kurtarılması için yakın konumda olan Piyalepaşa Deniz Otobüsü personelinden şahısları almalarını söyledi.

Marmara Denizi'nde 5 saat kurtarılmayı beklediler

İKİ KİŞİ KURTARILDI

Üzerindeki 2 vatandaşla şişme bota ulaşan yolcu gemisi, motoru durdurarak şişme bota yaklaştı. İlk olarak şişme bottaki vatandaşlara ip atarak ulaşan personel, şişme botu yavaş yavaş kendine çekerek yaklaştırdı.

Olası bir facia yaşanmaması için çok dikkatli hareket eden personel, şişme botun yanaşmasıyla denizde mahsur kalan 2 vatandaşı deniz otobüsüne alarak kurtardı. Feribotun misafirhanesine alınarak dinlendirilen vatandaşlar, daha sonra Güzelyalı iskelesine bırakılarak ailelerine teslim edildi.

Marmara Denizi'nde 5 saat kurtarılmayı beklediler

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