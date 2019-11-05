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Marmaris de sağanak yağıştan nasibini aldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağan kuvvetli sağanak nedeniyle dereler taşarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, cadde ve sokaklar ile Kapalı Çarşı göle döndü, elektrik kesintileri yaşandı.

DHA | 05.11.2019 - 07:31..
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Marmaris'te dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla süren yağmur, gece saat 01.30 sıralarında etkisini artırarak sağanağa döndü. Yaklaşık 2,5 saat aralıklarla süren sağanak yağış ilçede hayatı felç etti.

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -1

VATANDAŞLAR, ARAÇLARIYLA MAHSUR KALDI

Sağanak nedeniyle göle dönen şehrin ana cadde ve sokaklarında vatandaşlar araçları ile mahsur kaldı. Ketenci Kavşağı ve Atatürk Caddesi de iki derenin taşmasıyla göle döndü. Cadde ve sokaklarda park halinde bulunan araçlar su aldı.

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -2

EVLER VE İŞ YERLERİ SU ALTINDA

Kemal Seyfettin Bulvarı, İhsan Mermerci Sokağı, Armutalan Mahallesi, Tepe Mahallesi, Beldibi Mahallesi'nde yaşanan su taşkınları nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve bankayı su bastı.

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -3

DÜŞEN KAYALAR, YOLLARI KAPADI

Marmaris-Muğla Karayolu, Marmaris-İçmeler ve İçmeler-Turunç Karayolu da yağmur nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları karayoluna düştü.

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -4

TEKNELER BATTI

Yat Limanı'ndaki Azmak Deresi'nde bağlı 3 ile 4,5 metre uzunluğundaki 7 balıkçı teknesi yağmur suyu dolmasıyla battı.

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -5

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Armutalan ve İçmeler Mahallesi'nde bulunan enerji nakil hatlarının zarar görmesiyle kesintiler yaşandı. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle birçok iş yerinin alarm sistemleri kısa devre yaptı.

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -6

EKİPLER SEFERBER OLDU

Karayolları, belediye, polis ve itfaiye ekipleri etkisini yitiren sağanağın ardından seferber oldu. Belediye temizlik personeli 3 dozer ile derelerden sel suları ile taşan çamurları temizledi. Tıkanan rögarlar açılarak su tahliyesi sağlandı.

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -7

KAPALI ÇARŞI "GÖL" OLDU

Karayoluna düşen kaya parçaları ve çamur temizlenirken, ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar da kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. İlçe merkezinde bulunan Kapalı Çarşı, sağanak sonrası göle döndü. Çok sayıda dükkanı su basarken, çarşı esnafı, dükkanlara giren suları tahliye etmek için seferber oldu.

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -8

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -9

Sağanak yağış Marmaris'te hayatı felç etti -10

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