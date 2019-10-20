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Marmaris'te domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Marmaris'te 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü görüldü.

İHA | 20.10.2019 - 13:24..
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Tolga ve Canan Kotanoğlu çifti tarafından 'oteller bölgesi' olarak adlandırılan Siteler Mahallesi'nde yaban domuzu sürüsü görüldü.

Marmaris'te domuz sürüsü ilçe merkezine indi

CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Aile otomobilleriyle evlerine dönerken, yol kenarındaki çöp konteyneri kenarına bırakılan çöp poşetlerini parçalayarak yiyecek arayan 5'i yetişkin, 3'ü de yavru olmak üzere 8 yaban domuzundan oluşan sürüyü, cep telefonuyla görüntüledi. Çiftin iki erkek çocuğu ise ilk defa gördükleri yaban domuzlarını heyecanla izledi.

Tolga Kotanoğlu, görüntüleri, "Yetkililer ve hayvanseverler domuzların geldiği yöndeki ormanlık alanlara yem veya yiyecek bırakmalı. Birilerine zarar vermeden acil önlem alınmalı" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Marmaris'te domuz sürüsü ilçe merkezine indi

"KESİNLİKLE YAKLAŞMAYIN"

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) Başkanı Tülay Yıldız, "Sonbahar ve kış döneminde ormanlık alanlarda yiyecek azalması nedeniyle domuz sürüleri şehir merkezine iniyor. Yaban domuzu görenlerin yetkililere bildirmelerini ve kesinlikle yaklaşmamalarını öneriyorum." dedi.

İlçe merkezinde 18 Ekim Cuma günü saat 19.00 sıralarında da bir yaban domuzu sürüsü yiyecek ararken görüntülenmişti.

Marmaris'te domuz sürüsü ilçe merkezine indi

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