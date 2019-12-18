Marmaris’te kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde Söğüt Mahallesi’nde imara aykırı yapıların yıkımı için jandarma ve zabıta ekipleri eşliğinde yıkıma gelinip, 3 yapı için Muğla İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı alındığı için yıkım gerçekleştirilmemişti.

3 MÜSTAKİL EV YIKILDI

Aynı yere tekrar gelen ekipler, dozer ile deniz manzaralı bir ahşap ve 2 betonarme müstakil evi yıktı. Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri “Yasal itiraz süreci tamamlanan yapıların yıkımının yeni yılın ilk ayında tekrar başlanacak.” diyerek, yıkımların devam edeceği bilgisini verdi.

















