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Marmaris’te kaçak yapılar yıkılıyor

Söğüt ilçesinde, imara aykırı olduğu tespit edilen iki betonarme ve bir ahşap üzere üç tane müstakil evin yıkımı gerçekleştirildi.

İHA | 18.12.2019 - 17:40..
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Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 27 Kasım 2019 tarihinde Söğüt Mahallesi’nde imara aykırı yapıların yıkımı için jandarma ve zabıta ekipleri eşliğinde yıkıma gelinip, 3 yapı için Muğla İdare Mahkemesi’nden yürütmeyi durdurma kararı alındığı için yıkım gerçekleştirilmemişti.

3 MÜSTAKİL EV YIKILDI

Aynı yere tekrar gelen ekipler, dozer ile deniz manzaralı bir ahşap ve 2 betonarme müstakil evi yıktı. Muğla İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri “Yasal itiraz süreci tamamlanan yapıların yıkımının yeni yılın ilk ayında tekrar başlanacak.” diyerek, yıkımların devam edeceği bilgisini verdi.

Marmaris’ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor -1

Marmaris’ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor -2

Marmaris’ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor -3

Marmaris’ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor -4

Marmaris’ite imara aykırı yapı yıkımları devam ediyor -5

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