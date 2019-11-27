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Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına engel oldular

Mahalle sakinleri, kaçak yapı olduğu tespit edilen 19 yapıdan 4’ünü yıkmak için gelen ekiplere izin vermiyor.

İHA | 27.11.2019 - 13:00..
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1 Ocak 2018 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ve Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı olan kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkartıldı.

Yıkım kararı verilen Marmaris’e 68 kilometre uzaklıktaki Söğüt Mahallesi’ndeki 19 mülk sahibine, geçtiğimiz haftalarda evlerini tahliye etmeleri veya kaçak yapıları kendileri yıkmaları için tebligat gönderildi.

VATANDAŞ, MAHALLE GİRİŞİNİ KAPADI

Geçen sürede herhangi bir adım atılmayınca bugün için yıkımı planlanan 4 kaçak yapı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, jandarma ve zabıta eşliğinde kırsal mahalleye geldi. Mahalle girişini kapatan vatandaşlar, ekiplerin geçişine izin vermedi.

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına engel oldular ViDEO

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına engel oldular

MÜLK SAHİPLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görüşmeler esnasında sinir krizi geçiren bazı mülk sahiplerini, yakınları güçlükle sakinleştirdi. Yıkım ekibinin henüz giriş yapmadığı mahallede, gergin bekleyiş sürüyor.

BİR YANILGIYA DÜŞTÜK DEYİP CUMHURBAŞKANINA SESLENDİ

İstanbul’dan 10 yıl önce gelip tatil yaptıkları Söğüt’ten arsa alan ve 3 yıl önce buraya taşınarak ev inşa eden 61 yaşında Canan Girgin, “Devlet büyüklerine sesimizi duyurmak istiyoruz. Tatile geldiğimizde çok beğendiğimiz Söğüt’teki bir pansiyonerden arsa aldık. Biz hazine arazisi üzerine değil, kendi arazimize ev yaptık. Bir prosedüre takıldık ve şimdi kendi evimizi yıkmamız isteniyor. 20 yıllık kaçak yapılar var. Bunların hiç biri yıkılmamış, şimdi bizden bunu yapmamız isteniyor. Biz bu evleri borç harç yaptırdık. Cumhurbaşkanımız bize yardımcı olsun. Bir yanılgıya düştük, lütfen bize yardımcı olsunlar” dedi.

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına engel oldular

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına engel oldular

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına engel oldular

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına engel oldular

Marmaris'te kaçak yapıların yıkımına engel oldular

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