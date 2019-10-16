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Mars'ta 4 milyar yıllık nehir yatağı

Kızıl Gezegen'de bir zamanlar hayatın var olabileceğine yeni bir kanıt bulundu.

AA | 16.10.2019 - 06:49..
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Mars Express adlı uzay aracı tarafından çekilen kareler, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yorumlandı ve Kızıl Gezegen'in bir dönem nehir yatağına ev sahipliği yaptığı bilgisine yer verildi. Söz konusu fotoğrafta yer alan nehir yatağının yaklaşık 700 kilometre uzunluğunda olduğu belirtiliyor.

Mars'ta 4 milyar yıllık nehir yatağı

"MARS'TA BİR ZAMANLAR HAYAT VARDI"

ESA, nehir yatağının bulunduğu vadiye Nirgal Vallis ismini verdi. Nehir yatağının Mars'ın ekvatorunun hemen güneyinde yer aldığı bildirildi.

Kızıl Gezegen'den gelen son fotoğraf karesi, Mars'ta bir dönem hayat olabileceği olasılığını güçlendiriyor.

Mars'ta 4 milyar yıllık nehir yatağı

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