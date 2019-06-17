Maslak’ta kurye motoru otomobilin altında kaldı

İstanbul'da otomobil sürücüsünün sinyal ihlali, kuryenin canına mal oluyordu.

Sarıyer Maslak Akasya Sokak üzerinde yaşanan trafik kazasının korkunç anları kameraya yansırken, sipariş yetiştirmeye giden motosiklet şoförü de kazayı şans eseri hafif yaralanarak atlattı.

SİNYAL VERMEYEN ARACIN ALTINDA KALDI

Motosikletli kurye, siparişi yetiştirmek üzere restorandan çıkarak yola koyuldu. Kurye sokak üzerinde seyrettiği esnada önünde seyreden hafif ticari araç, sinyal vermeden sağa dönüş yaptı. Aniden dönüş yapan aracı son anda fark eden motosikletli, frene basınca gidon hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Yerde birkaç metre sürüklenen kurye, aracın altında kaldı. Kaza sonucu kurye, şans eser hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kurye motoru otomobilin altında kaldı- VİDEO

KURYE HAFİF YARALANDI, HATALI SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü ardından serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan genç ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

FECİ KAZA KAMERADA

Görüntülerde, yokuş aşağıya seyreden hafif ticari araç sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapıyor. Aracın dönüş yaptığını gören motosikletli kurye ise frene basıyor. Ancak motosikletin kayması sonucu genç gidon hakimiyetimi kaybediyor. Yere düşen kurye birkaç metre sürüklendikten sonra aracın altına giriyor.





