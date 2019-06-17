taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8813
Euro
6.6008
Altın
1334.63
Borsa
91436.86
Gram Altın
252.594

Maslak’ta kurye motoru otomobilin altında kaldı

Yokuş aşağıya seyir halinde olan motosikletli kurye, gidon hakimiyetini kaybedince sinyal vermeden dönüş yapan hafif ticari aracın altına girdi.

İHA | 17.06.2019 - 09:31..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul'da otomobil sürücüsünün sinyal ihlali, kuryenin canına mal oluyordu.

Sarıyer Maslak Akasya Sokak üzerinde yaşanan trafik kazasının korkunç anları kameraya yansırken, sipariş yetiştirmeye giden motosiklet şoförü de kazayı şans eseri hafif yaralanarak atlattı.

SİNYAL VERMEYEN ARACIN ALTINDA KALDI

Motosikletli kurye, siparişi yetiştirmek üzere restorandan çıkarak yola koyuldu. Kurye sokak üzerinde seyrettiği esnada önünde seyreden hafif ticari araç, sinyal vermeden sağa dönüş yaptı. Aniden dönüş yapan aracı son anda fark eden motosikletli, frene basınca gidon hakimiyetini kaybederek yere savruldu. Yerde birkaç metre sürüklenen kurye, aracın altında kaldı. Kaza sonucu kurye, şans eser hafif yaralı olarak kurtuldu.

Maslak’ta kurye motoru otomobilin altında kaldı

Kurye motoru otomobilin altında kaldı- VİDEO

KURYE HAFİF YARALANDI, HATALI SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralı genci ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü ardından serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan genç ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Maslak’ta kurye motoru otomobilin altında kaldı

FECİ KAZA KAMERADA

Görüntülerde, yokuş aşağıya seyreden hafif ticari araç sinyal vermeden aniden sağa dönüş yapıyor. Aracın dönüş yaptığını gören motosikletli kurye ise frene basıyor. Ancak motosikletin kayması sonucu genç gidon hakimiyetimi kaybediyor. Yere düşen kurye birkaç metre sürüklendikten sonra aracın altına giriyor.



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

259
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

573
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

365
İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

205
Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

113
Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

176
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

152
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir