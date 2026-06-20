Matias Galarza: Bugün hayatımın en güzel günü

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 kaybetti.

Grubun ilk müsabakasında da Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlıların turnuvaya veda etmesi kesinleşti.

2. dakikada Paraguay'ın galibiyet golünü atan Matias Galarza, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADIK"

Paraguaylı futbolcu, "Bugün hayatımın en güzel günü. Unutulmaz bir gün yaşadık, bize güvenen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Bugün her zamankinden daha çok Paraguaylıydık." ifadelerini kullandı.