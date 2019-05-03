Mayıs ayı kira artış oranları

Mayıs ayında kira sözleşmelerini yenileyecek olanlar için bugün enflasyon rakamları açıklandı.

YÜZDE 19,39'LUK ARTIŞ

TÜİK verilerine göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,39 artış gerçekleşti.

BİN LİRALIK EVLER İÇİN ARTIŞ 1193 LİRA OLDU

Eğer kiracı 1000 lira ödeme yapıyorsa, yeni zam bedeli ile birlikte 1.193 lira ödeme yapacak.