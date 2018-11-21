MEB'den ecdat mirası için ilk laboratuvar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nce, Türk kültürünün önemli bir kolu olan geleneksel sanatların, ulusal ve evrensel boyutta tanınmasını, eğitimini, üretimini, restorasyon yoluyla korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla projeler düzenleniyor.

TÜRK SÜSLEME SANATI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ve Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında sağlanan iş birliği protokolü ile yürütülen Puşide Projesi de bu kapsamda Türk süsleme sanatı içerisinde önemli bir yere sahip.

KORUNACAKLAR

Proje, zaman içinde yok olma tehdidi altındaki Osmanlı hanedan türbelerinde görülen Maraş işi puşidelerin, desen arşivlerinin hazırlanmasını, ihtiyaç dahilinde yeniden işlenmesini ve uygun görülenlerin korunmasını öngörüyor.

Projede, İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nün müzesindeki tekstil eserlerinin korunması da yer alıyor.

İLK PROJE VALİLİKTEN

İstanbul Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü, 23 Ekim'de, Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tarihi Bina ve Türbesi'ndeki 8 farbelanın (tekstil eser) restorasyon ve konservasyonu için Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile çalışma başlattı.

RESTORASYONU YAPILACAK

Bu kapsamda, pencerelerin ahşap taçlarına tutturulan, yeşil atlas dokuma kumaştan yapılan astarlı farbelalardaki hasarlar tespit edildi, mikroskobik analizlerden sonra restorasyonu ve konservasyonu yapılmak üzere depo ortamında korumaya alındı.

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde, bundan sonra da taşınabilir kültür varlıklarına ait tekstil ve kağıt eserlerin restorasyonu hedefleniyor.