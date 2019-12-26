taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9395
Euro
6.5936
Altın
1504.35
Borsa
114510.58
Gram Altın
287.234
Bitcoin
42838.85

Mecidiyeköy’de apartmana giren ayakkabı hırsızı

12 katlı bir binaya giren hırsız, çok sayıda ayakkabıyı yanında getirdiği poşete koyarak çaldı.

İHA | 26.12.2019 - 09:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Şişli Mecidiyeköy’de akşam saatlerinde 12 katlı bir binaya giren hırsız, etrafı kolaçan etmeye başladı.

Hırsız bir süre sonra dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı. Çaldıklarını binanın girişinde yanında götürdüğü poşete koyan hırsız, ardından çıkmak için harekete geçti.

KAPÜŞONUNU KAPATARAK GİZLENDİ

O esnada güvenlik kamerasına fark eden hırsız, kapüşonunu kapatarak kendini gizlemeye çalıştı. Şahıs, ardından hızla binadan çıkarak kayıplara karıştı. Olayın ardından binaya giren Özcan Özyurt, dairesinin önünde ayakkabılarının olmadığını fark etti. Evine giren vatandaş, burada da ayakkabılarını bulamayınca güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

İnceleme sonucunda ayakkabılarının hırsızlar tarafından çalındığını fark eden Özyurt, üst ve alt kat komşularına durumu haber etti. Komşu Uğur Demirtürk de ayakkabılarının çalındığını fark edince Özyurt ile beraber polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Mecidiyeköy’de apartmana giren ayakkabı hırsızı ViDEO

"BİR AN ÖNCE YAKALANIP CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUZ"

Olayı anlatan Özcan Özyurt, “Hırsız geldi, binadaki bütün ayakkabıları topladı. 12 katlı binamıza girmiş. Hırsız üstteki kamerayı fark edememiş. Ancak alttaki kamerayı fark ediyor ve kapüşonu kafasına takıyor. Bina sakinleri olarak hırsızın bulunmasını istiyoruz. Bu hırsız bulunmazsa birçok kişinin ayakkabısı çalınacak.” dedi.

Mecidiyeköy’de apartmana giren ayakkabı hırsızı

Mecidiyeköy’de apartmana giren ayakkabı hırsızı

Mecidiyeköy’de apartmana giren ayakkabı hırsızı

Mecidiyeköy’de apartmana giren ayakkabı hırsızı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

Akbank 714.5 milyon liralık alacağını sattı

123
FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

FETÖ için Bank Asya'ya 2 milyar 369 milyon para yatırıldı

91
Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

Pentagon, üs yenileme projelerini 8 Türk şirketine verdi

79
Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

Annesi HDP önünde eylem yapan genç kız, PKK'dan kaçtı

79
Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

Kanal İstanbul hakkında komplo teorileri

154
İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

İtirafçı olan mahrem imam FETÖ-PKK ilişkisini anlattı

182
Suriye de Akdeniz'de petrol ve gaz aramaya başladı

Suriye de Akdeniz'de petrol ve gaz aramaya başladı

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir