Şişli Mecidiyeköy’de akşam saatlerinde 12 katlı bir binaya giren hırsız, etrafı kolaçan etmeye başladı.

Hırsız bir süre sonra dairelerin önündeki ayakkabıları çaldı. Çaldıklarını binanın girişinde yanında götürdüğü poşete koyan hırsız, ardından çıkmak için harekete geçti.

KAPÜŞONUNU KAPATARAK GİZLENDİ

O esnada güvenlik kamerasına fark eden hırsız, kapüşonunu kapatarak kendini gizlemeye çalıştı. Şahıs, ardından hızla binadan çıkarak kayıplara karıştı. Olayın ardından binaya giren Özcan Özyurt, dairesinin önünde ayakkabılarının olmadığını fark etti. Evine giren vatandaş, burada da ayakkabılarını bulamayınca güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

İnceleme sonucunda ayakkabılarının hırsızlar tarafından çalındığını fark eden Özyurt, üst ve alt kat komşularına durumu haber etti. Komşu Uğur Demirtürk de ayakkabılarının çalındığını fark edince Özyurt ile beraber polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Mecidiyeköy’de apartmana giren ayakkabı hırsızı ViDEO

"BİR AN ÖNCE YAKALANIP CEZASINI ÇEKSİN İSTİYORUZ"

Olayı anlatan Özcan Özyurt, “Hırsız geldi, binadaki bütün ayakkabıları topladı. 12 katlı binamıza girmiş. Hırsız üstteki kamerayı fark edememiş. Ancak alttaki kamerayı fark ediyor ve kapüşonu kafasına takıyor. Bina sakinleri olarak hırsızın bulunmasını istiyoruz. Bu hırsız bulunmazsa birçok kişinin ayakkabısı çalınacak.” dedi.