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Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

İstanbul seçimleri partiler için kritik önem taşıyor. Bu süreçte milletvekilleri sahada olacak.

Haber Merkezi | 08.05.2019 - 07:30..
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Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

İstanbul'da seçim 23 Haziran'da tekrarlanacak. Bu süreçte AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti tüm imkanlarıyla sahaya çıkarak kendi adaylarına seçimi kazandırmak istiyor.

31 Mart seçimleri dolayısıyla TBMM 2 ay boyunca açılmadı. Ekrem İmamoğlu'na mazbata verildikten sonra normalleşen süreçte Meclis açıldı ancak YSK kararı sonrası yine belirsizlik var.

KAMP KURUN TALİMATI

Partilerin Genel Başkanları vekillere İstanbul'a kamp kurma talimatı verdi. Bu durumda Meclis'in ne olacağı, daha önemlisi çıkması beklenen yasaların durumu merak konusu oldu.

Meclis 23 Haziran seçimlerine hazırlanıyor

YASALAR AYLARDIR BEKLEMEDE

Hal yasası, yeni askerlik sistemi, 3600 ek gösterge, süresiz nafakanın sınırlandırılması başta olmak üzere birçok önemli konu aylardır beklemede.

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