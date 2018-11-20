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Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

Komisyon görüşmeleri sırasında ayağa kalkan CHP'li, "Dayı mısınız? Adam mı döveceksiniz" diye bağırdı.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 08:04..
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Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü anlarda tansiyon yükseldi.

Görüşmeler devam ederken milletvekillerinin sinirleri bir anda gerildi.

TARTIŞMAYI CHP BAŞLATTI

CHP'li Ömer Fethi Gürer'nin Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a sataşması üzerine, AK Partili vekiller tepki gösterdi.

Komisyon üyesi olmadığı için iktidara ayrılan sıralarda oturan CHP'li Ali Öztunç, gerilimin arasında kaldı.

"DAYI MISINIZ"

AK Partili Salih Cora ile tartışan CHP'li Öztunç, "Dayı mısınız? Adam mı döveceksiniz?" diye bağırdı. Bu sırada diğer milletvekilleri araya girdi.

Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma ViDEO

Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

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