taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9403
Euro
6.5821
Altın
1477.68
Borsa
111176.75
Gram Altın
282.244
Bitcoin
42810.33

Meclis'te PKK'lı teröriste Fatiha tartışması

HDP'li Hişyar Özsoy, Türk askerine kurşun sıkarken öldürülen teröristin ruhuna Fatiha okuduğunu söylemesi Meclis'te gerilime neden oldu.

Haber Merkezi | 22.12.2019 - 12:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Meclis'te PKK'lı teröriste Fatiha tartışması

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, yaptığı konuşmayla tartışmaları başlattı.

HDP'li Özsoy, Türk askerine karşı mermi sıkarken öldürülen PKK'lı teröristin parti yöneticisinin oğlu olduğunu ve bu yüzden taziyeye giderek teröristin ruhuna Fatiha okuduğunu söyledi.

"DAĞDA ÖLMÜŞ, EVİNE GİTTİM FATİHA OKUDUM"

Hişyar Özsoy, "Bingöl’de, bir önceki dönem vekili olduğum Bingöl Genç’te bir il yöneticimizin oğlu dağda ölmüş ben evine gittim Fatiha okudum. Biz böyle durumlarda ne deriz? “Allah başka evlat acısı göstermesin.” dersin, ne diyeceksin? Dilin orada duruyor yani ne diyebilirsin? Bir Fatiha okuduk diye benim hakkımda şu an fezleke var" dedi.

HDP'li vekilin bu sözlerine AK Parti sıralarından tepkiler geldi.

CHP: FATİHA'YA KARIŞMAYIN, AYIP

AK Partili milletvekillerinin PKK'lı teröristin ruhuna Fatiha okunmasına tepki göstermesi tartışmasına CHP de katıldı. Ensonhaber.com

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yahu, siz de Fatiha’sına da karışmayın adamın ya! Ayıp ya! Sana ne Fatiha’sından ya" dedi.

AK PARTİ: TERÖRİSTE FATİHA MI OKUYALIM

CHP'li Engin Altay'ın bu sözlerine AK Parti sıralarından, "Engin Bey, teröriste Fatiha mı okuyalım, Allah’ın seversen! Bunu savunma bari" diye tepki geldi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

İstanbul'da aracı çekilen, geri ödeme alabilecek

84
ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı

64
Ceylan'nın acı günü

Ceylan'nın acı günü

39
6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

6 ildeki kaçak elektrik kullanım oranı açıklandı

382
Putin: Türk dillerinin temeli Altaycayı koruyacağız

Putin: Türk dillerinin temeli Altaycayı koruyacağız

87
Çorum'da tarladan göktaşı çıktı

Çorum'da tarladan göktaşı çıktı

76
Yasemin Özilhan kar sezonunu açtı

Yasemin Özilhan kar sezonunu açtı

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir