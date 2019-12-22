Meclis'te PKK'lı teröriste Fatiha tartışması

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, yaptığı konuşmayla tartışmaları başlattı.

HDP'li Özsoy, Türk askerine karşı mermi sıkarken öldürülen PKK'lı teröristin parti yöneticisinin oğlu olduğunu ve bu yüzden taziyeye giderek teröristin ruhuna Fatiha okuduğunu söyledi.

"DAĞDA ÖLMÜŞ, EVİNE GİTTİM FATİHA OKUDUM"

Hişyar Özsoy, "Bingöl’de, bir önceki dönem vekili olduğum Bingöl Genç’te bir il yöneticimizin oğlu dağda ölmüş ben evine gittim Fatiha okudum. Biz böyle durumlarda ne deriz? “Allah başka evlat acısı göstermesin.” dersin, ne diyeceksin? Dilin orada duruyor yani ne diyebilirsin? Bir Fatiha okuduk diye benim hakkımda şu an fezleke var" dedi.

HDP'li vekilin bu sözlerine AK Parti sıralarından tepkiler geldi.

CHP: FATİHA'YA KARIŞMAYIN, AYIP

AK Partili milletvekillerinin PKK'lı teröristin ruhuna Fatiha okunmasına tepki göstermesi tartışmasına CHP de katıldı. Ensonhaber.com

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yahu, siz de Fatiha’sına da karışmayın adamın ya! Ayıp ya! Sana ne Fatiha’sından ya" dedi.

AK PARTİ: TERÖRİSTE FATİHA MI OKUYALIM

CHP'li Engin Altay'ın bu sözlerine AK Parti sıralarından, "Engin Bey, teröriste Fatiha mı okuyalım, Allah’ın seversen! Bunu savunma bari" diye tepki geldi.