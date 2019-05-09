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Meclis'te Ramazan ayı tartışması

CHP'li vekilin su içmesi sonrası, AK Parti'li vekil, "Ramazan'a saygı gösterin" dedi. HDP'li vekil araya girerek, "Burası laik Türkiye, ben Müslüman değilim" dedi.

AA & Ensonhaber | 09.05.2019 - 12:11..
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Meclis'te Ramazan ayı tartışması

Dün TBMM Genel Kurulu'nda, oruç tartışması yaşandı.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, kürsüde yaptığı konuşma sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin iptal edilmesine tepki gösterdi ve AK Parti ile MHP'yi eleştirdi.

"RAMAZAN AYINA SAYGI GÖSTERİN"

Konuşmasının ardından kürsüden inen Köse'yi hedef alarak, su içmesini eleştiren AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, "Siz önce kürsüden milletin Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü." dedi.

HDP'Lİ VEKİL: BEN MÜSLÜMAN DEĞİLİM

Kılıç'a tepki gösteren HDP'li Tuma Çelik, "Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim." ifadelerini kullandı.

Meclis'te Ramazan ayı tartışması ViDEO

Meclis'te Ramazan ayı tartışması

Meclis tutanaklarına yansıyan konuşma şöyle:

CHP'li Tufan Köse: Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu ülke öyle sizin dediğiniz gibi kolay kurulmadı, savaş meydanlarında kuruldu. Öyle ufak tefek şeylerle de beka sorunu falan yaşamaz. Bir beka sorunu varsa, zannediyorum, Sayın Bahçeli'nin, Sayın Cumhurbaşkanının falan bir koltuk beka sorunu var gibi görünüyor.
Onu da anlaşılan, artık, seçimlerle çözme şansınız da kalmamış. E, ne yapacaksınız? 'FETÖ' diyeceksiniz, 'cezaevi' diyeceksiniz, tehdit edeceksiniz ve 'hiçbir şey olmasa da kesinlikle bir şey oldu' diyen adama 'mugalata' demeyeceksiniz, seçime sokulan, kandırılan, aldatılan, yüzde 70-80'le kazandığı seçimde de mazbatayı yüzde 20'lik adama veren adama 'mugalata' diyeceksiniz, kim inanır buna, kim inanır?

AK Partili İmran Kılıç: Siz önce kürsüden milletin Ramazan ayına saygı gösterin. Burası Müslüman Türkiye'nin kürsüsü.

HDP'li Tuma Çelik: Müslüman Türkiye değil, laik Türkiye burası, ben Müslüman değilim.

CHP'li Tufan Köse: Din sömürüsü yapma, din sömürüsü. Yetim hakkı yiyorsun, haram yiyorsun ama orada su içiliyor diye bana bağırıyorsun, kul hakkı yiyorsun.

AK Partili Zülfü Demirbağ: Yahu, sen ne anlarsın ki kul hakkından.

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