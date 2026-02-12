12 Şubat 2026 TV yayın akışı! Kanallarda bugün...

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük yayın akışlarını inceliyor.

Her kanalda birbirinden farklı yapım yer alırken "bugün TV'de neler var" sorusu da gündeme geliyor.

Perşembe günleri, reytinglerde rekabetin hat safhada olduğu günlerden.

Peki; 12 Şubat 2026 TV'de neler var, saat kaçta?

İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...

ATV yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Sevdiğim Sensin



NOW TV yayın akışı

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

TRT 1 yayın akışı

09.20 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.40 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gökdelen

22.00 Butcher’s Geçidi

Show TV yayın akışı

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026