12 Şubat 2026 TV yayın akışı! Kanallarda bugün...

Takip ettikleri yapımları kaçırmak istemeyenler, günlük yayın akışlarını inceliyor.
Her kanalda birbirinden farklı yapım yer alırken "bugün TV'de neler var" sorusu da gündeme geliyor.
Perşembe günleri, reytinglerde rekabetin hat safhada olduğu günlerden.
Peki; 12 Şubat 2026 TV'de neler var, saat kaçta?
İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 İnci Taneleri
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Sevdiğim Sensin
NOW TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
TRT 1 yayın akışı
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gökdelen
22.00 Butcher’s Geçidi
Show TV yayın akışı
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026