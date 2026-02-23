Arka Sokaklar'da "Güllü" dosyası! Anons geldi: "Ünlü sanatçı terastan düştü..."

Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı, sosyal medyaya damga vurdu.

Arka Sokaklar’ın 741. bölüm fragmanı izleyiciyi duygulandırdı.

Yeni bölümde, geçtiğimiz aylarda balkondan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün trajik ölümü konu edildi.

GÜLLÜ DOSYASI AÇILIYOR

Hatırlanacağı üzere sanatçı Güllü, balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş; olayla ilgili yürütülen soruşturmada kızı ve bir yakını cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Arka Sokaklar senaristleri, kamuoyunda derin izler bırakan bu "şüpheli düşüşü" kurgusal bir süzgeçten geçirerek Arka Sokaklar evrenine dahil etti.

Güllü’nün yaşadığı olayın ekrana nasıl yansıtılacağı merakla bekleniyor.