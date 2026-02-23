Kızılcık Şerbeti 127. bölüm 2. fragman: "Başak hamile!"

Show TV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölümüyle yine çok konuşuldu.

Nursema ile Asil arasında yaşanan duygusal sahneler izleyiciyi ekran başına kilitledi.

Nilay’la tanışmak için adım atan Yağız’ın asıl niyeti dikkat çekti.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? Beklenen fragman geldi.

BAŞAK HAMİLE Mİ?

Dizinin yeni bölümünde Kıvılcım gerçek oğluna kavuşuyor. Salkım’ın bu süreçte Kıvılcım’a destek olması dikkat çekti.

Öte yandan Tuncay, Başak’ın hamile olduğunu söylüyor. Başak ve Fatih evliliği nereye gidecek?

İşte Kızılcık Şerbeti 127. bölüm 2. fragman: