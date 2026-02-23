Aynı Yağmur Altında'nın Koray'ı bakın kimin oğlu çıktı! Annesi de babası da...

ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında, pazartesi akşamları yayınlanıyor.

Bölümleri sosyal medyada damga vuran dizide "Koray" karakteri ile dikkat çeken Taro Emir Tekin, izleyicilerin radarına girdi.

Tekin hakkında araştırma yapanlar, hakkındaki şaşırtıcı gerçeği de öğrendi.

Daha önce Sadakatsiz ve Bir Peri Masalı dizilerindeki rolleri ile tanınan Emir Tekin'in ünlü çiftin oğlu olduğu öğrenildi.

ŞEVVAL SAM - METİN TEKİN OĞLU

1997 doğumlu Taro Emir Tekin; oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ile sarı fırtına lakaplı Beşiktaş'ın sembol isimlerinden olan efsane eski millî futbolcu, teknik direktör, futbol yorumcusu Metin Tekin'in oğludur.

Şarkıcı Leman Sam'ın torunudur.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almaya başlayan Tekin, Cambridge School of Visual & Performing Arts dahilinde University of Arts London'ın PaPA derecesini bitirdi.

Ardından RADA Foundation kursunda eğitim aldı ve Oxford School of Drama tiyatro bölümünde eğitimine devam etti.

Bir süre İngiltere'de yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş yaptı ve oyunculuk kariyeri başladı