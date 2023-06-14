13 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Üç Kız Kardeş sezon finaliyle yine zirvede 13 Haziran 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve Türkiye Kupası finali ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

13 Haziran Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.