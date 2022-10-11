Tuba Büyüküstün'ün ikizleri büyüdü! İşte Toprak ve Maya'nın son hali

Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün'ün kızları Toprak ile Maya, büyüdü. Kızlarını basından uzak tutan ancak kendi sosyal medyasından ara rara yayınlayan Büyüküstün, yeni bir kare daha paylaştı.

5 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen baaşrılı oyuncu Tuba Büyüküstün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversiteyi bitirdikten sonra yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başlayan Büyüküstün, birbirinden başarılı projelerde yer aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Ihlamurlar Altında dizisi ile çıkış yapan Tuba Büyüküstün, başarılı projeleri sayesinde Türkiye'nin en sevilen sayılı oyuncuları arasına girdi.

2014 yılında UNICEF Türkiye'nin iyi niyet elçisi seçilen Büyüküstün, bu başarılarını annelik ile taçlandırdı.

2011 yılında rol arkadaşı Onur Saylak ile evlenen ve Toprak ile Maya adında ikiz kız dünyaya getiren oyuncu, 2017 yılında ise evliliğini noktaladı.

Ayrıldıktan sonra uzun süre Umut Evirgen ile anılan Tuba Büyüküstün, projelerinden kalan zamanını ise kızlarıyla geçiriyor.

Şu sıralar yalnız olduğu bilinen ve Zeytin Ağacı dizisi ile patlama yapan Büyüküstün, kızları Toprak ve Maya ile fotoğraf paylaştı.

Oyuncunun paylaştığı bu fotoğraf ve kızlarının son hali, sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Tuba'nın ikizleri büyüdü

Tuba Büyüküstün, 5.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 10 yaşındaki ikiz kızlarıyla neşeli anlarını paylaştı.

Büyüküstün'ün gözlerden uzak şekilde büyüttüğü kızlarıyla pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Büyüküstün'ün kızlarına hayranlarından yorum ve beğeni geldi. Kızları bazı hayranları babaya bazıları ise başarılı oyuncuya benzetti.