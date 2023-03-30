16 yaş büyük aşkına kutlama! Berker Güven'den sevgilisi Nihal Yalçın'a doğum günü kutlaması geldi Son olarak Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Somer karakteriyle bilinen oyuncu Berker Güven, kendisinden 16 yaş büyük aşkına doğum günü kutlaması yaptı. 28 yaşındaki genç ismin 42. yaşına giren sevgilisi Nihal Yalçın'a yazdığı sevgi dolu sözler beğeni topladı.

Ekranlarda yer alan Üç Kız Kardeş dizisiyle tanınan genç oyuncu Berker Güven, kendisinden 16 yaş büyük sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Yalçın ile uzun süredir birliktelik yaşadığı bilinen isim, gözlerden uzak bir şekilde ilişkisine devam ediyordu.

Berker Güven'den 16 yaş büyük aşkına doğum günü kutlaması!

Aşklarını gözlerden uzakta yaşayan ve aralarında 16 yaş bulunduğu bilinen ünlü çift, zaman zaman samimi pozlarıyla görüntüleniyordu.

28 yaşındaki genç oyuncu Berker Güven'den bu kez 42. yaşına giren Nihal Yalçın'a doğum günü kutlaması geldi.

Instagram hesabı üzerinden sevgilisi Nihal Yalçın'la fotoğraflarını yayınlaya isim, sevgilisinin doğum gününü kutladı ve sevgisini takipçileriyle paylaştı.

"Kalbimin gün ışığı, özelim"

Berker Güven, paylaşımında "Çok seviyorum. Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" ifadelerini kullandı. Güven'in paylaşımından sonra ünlü oyuncu Nihal Yalçın'ın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüldü.