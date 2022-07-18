Pazar akşamı televizyonda Gül Masalı, Masterchef Türkiye, Güldür Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi yapımlar yayınlandı. 17 Temmuz Pazar reyting yarışını yine Masterchef kazandı.

Dün akşam yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak ediliyor.

17 Temmuz 2022 Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2, Fox TV'de Mutlu Aile Tablosu, TRT 1'de Yabancı Sinema "Aşk Tarifi", Show TV'de Kapıcılar Kralı, ve TV8'de Masterchef Türkiye yapımları arasında reyting yarışı vardı.

Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor.

17 Temmuz 2022 Pazar günü dizi ve yarışma programları birbiriyle kapıştı.

17 Temmuz 2022 Pazar reyting sonuçları...

17 Temmuz Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Gül Masalı, üçüncülüğü ise Avanak Apti aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, ikinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Masterchef Türkiye, İkinciliği Fox Ana Haber Hafta Sonu, üçüncülüğü ise Gül Masalı aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKİYE TV8

2 GÜL MASALI ATV

3 AVANAK APTI (T.S) SHOW TV

4 HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW (Y.S) KANAL D

5 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 KAPICILAR KRALI (T.S) SHOW TV

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 İBO ILE GÜLLÜŞAH (T.S) SHOW TV

9 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ÖZEL STAR TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW (Y.S) KANAL D

4 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ÖZEL STAR TV

5 GÜL MASALI ATV

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 MASTERCHEF TÜRKIYE ÖZET TV8

9 TURKIYE-SIRBISTAN FIVB KADINLAR VOLEYBOL MILLETLER LIGI KARSILASMASI TRT 1

10 KAPICILAR KRALI (T.S) SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TÜRKİYE TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 GÜL MASALI ATV

4 HIZLI VE ÖFKELİ HOBBS VE SHAW (Y.S) KANAL D

5 AVANAK APTI (T.S) SHOW TV

6 MASTERCHEF TÜRKİYE OZET TV8

7 KAPICILAR KRALI (T.S) SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 ÖZEL STAR TV

10 GÜL MASALI (OZET) ATV