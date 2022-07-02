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    2 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Yaz aylarının yeni yapımları ekranlarda yerini alıyor. TV keyfi yapmak isteyenler ise hangi kanalda ne var merak ediyor. İşte 2 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışları...
    • 02.07.2022 - 08:45
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    2 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.

    Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

    İşte 2 Temmuz 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 Senin Hikayen

    09:00 Kötü Çocuk

    11:50 İçimizdeki Ateş

    15:20 Gül Masalı

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Örümcek Adam Evden Uzakta

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Çok Güzel Hareketler 2

    15:00 Vatan ve Namık Kemal

    16:45 Gırgıriye'de Büyük Seçim

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    09:15 Ayrıcalıklı Rotalar

    10:20 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    16:00 En Güzel Bölüm

    16:15 Ah Nerede

    18:45 Star Haber

    20:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:30 Mehmet Özer İle Mutfakta

    12:15 Kamera Arkası

    13:00 Senden Daha Güzel

    16:15 Tozluyaka

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Senden Daha Güzel

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:25 Kalk Gidelim

    09:55 Türk Sineması

    12:10 Balkan Ninnisi

    15:40 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    20:00 Yerli Dizi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    10:00 Bir Yemek Olsan

    10:30 MasterChef Türkiye

    15:15 Yerli Sinema

    17:30 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Şef Kapımda

    16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

     

     


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