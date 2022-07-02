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- 2 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
2 Temmuz 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 02.07.2022 - 08:45
Televizyon karşısında vakit geçirmeyi sevenler ve bekledikleri yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler, "Bugün hangi kanalda ne var?" sorusuna yanıt arıyor.
Yaz ayları yaklaştıkça sezon finali veya final yapan diziler, yayın akışlarını değiştirirken yeni yapımlar da yerini alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
İşte 2 Temmuz 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Fox TV, TRT1, Show TV, TV8 yayın akışı…
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Senin Hikayen
09:00 Kötü Çocuk
11:50 İçimizdeki Ateş
15:20 Gül Masalı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam Evden Uzakta
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:00 Vatan ve Namık Kemal
16:45 Gırgıriye'de Büyük Seçim
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:15 Ayrıcalıklı Rotalar
10:20 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Erkenci Kuş
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 Ah Nerede
18:45 Star Haber
20:00 Ercan Saatçi ile Çok Akustik
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:30 Mehmet Özer İle Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Senden Daha Güzel
16:15 Tozluyaka
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Senden Daha Güzel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Kalk Gidelim
09:55 Türk Sineması
12:10 Balkan Ninnisi
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Yerli Dizi
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Bir Yemek Olsan
10:30 MasterChef Türkiye
15:15 Yerli Sinema
17:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şef Kapımda
16:15 Selvi Boylum Al Yazmalım
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show