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- 23 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
23 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
Takip ettikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz gezdiriyor. Peki bugün televizyonda neler, hangi diziler var? İşte 23 Haziran Çarşamba TV yayın akışı...
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 09:35
TV yayın akışları, gün içerisinde insanlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Gününü televizyon izleyerek geçirmek isteyenler, TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
23 Haziran akşamı yayımlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi ve filmler yayımlanacak? İşte, 23 Haziran 2021 Çarşamba TV yayın akışı...
23 HAZİRAN BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Maraşlı
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 Sihirli Annem
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:45 Baht Oyunu
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Mesut Yar ile Bugün
- 09:45 Yüksek Sosyete
- 11:15 Kaçak Gelinler
- 13:15 Gerçeğin Peşinde
- 16:20 Güzel Köylü
- 18.30 Star Haber
- 20:00 Film/Dizi
FOX TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Çalar Saat
- 11.00 Sen Çal Kapımı
- 14:00 Şevkat Yerimdar
- 16:00 Şef Akademi Doğada
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
- 06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
- 07:40 Vuslat
- 11:00 Tozkoparan
- 12:45 Kalk Gidelim
- 16:00 Ev Sineması Kuşağı "Bünyamin"
- 18:00 Ana Haber (Canlı)
- 18:50 Doğrusu Ne?
- 18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş."Slovakya-İspanya" (Canlı)
- 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
- 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Fransa" (Canlı)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 Alev Alev
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
- 15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Cam Tavanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Survivor 2021
- 13:15 Doya Doya Moda
- 17.15 Survivor Panaroma
- 20:00 Survivor
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
- 06:30 Kanal 7'de Sabah
- 07:45 Şol Cennetin Irmakları
- 09:50 Nermin'in Enfes Mutfağı
- 12:00 Alageyik
- 13:10 Yüksek Yüksek Tepelere
- 14:20 Mutfağım Şahane
- 15:20 Masum
- 18:00 Kanal 7 Haber Saati
- 19:00 Baş Tacım
- 21:15 Sensiz Olmaz
- 23:20 Film