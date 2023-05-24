23 Mayıs Salı reyting sonuçları açıklandı: Show TV'nin Aile dizisinde reyting düşüşü! 23 Mayıs 2023 Salı günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

23 Mayıs Salı reyting sonuçları

Total'de birinci sırada, Atv'de yayınlanan "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı yapım, ikinci sırada ise Kanal D'nin "Üç Kız Kardeş" programı yer alırken, üçüncü sırada "Atv Ana Haber" bulunuyor.

AB'de ise reyting sonuçlarında birinci sırada Show TV'nin "Aile" adlı programı yer aldı. İkinci sırada ise "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer alırken, üçüncü sırada ise yine "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı yapım bulunuyor.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada "Aile", ikinci sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", üçüncü sırada "Ben Bu Cihana Sığmazam" yer aldı.