23 Ocak 2026 yayın akışları: Bu akşam TV'de! Rekabet kızışıyor...

- 23 Ocak 2026 Cuma günü televizyon yayın akışları, izleyiciler arasında merak konusu oldu.
- Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlar reyting yarışında öne çıkıyor.
- Kanal D, ATV, NOW TV, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV'de dikkat çeken programlar izleyicilerle buluşacak.
TV'de reyting yarışı cuma gibi gittikçe kızışıyor.
Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz rekabeti devam ederken, izleyiciler kanal kanal arama yapıyor.
Peki, 23 Ocak 2026 Cuma akşamı televizyonda neler var?
İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...
ATV yayın akışı
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Babamın Hazinesi
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Mısır Tanrıları
NOW TV yayın akışı
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Ana Haber
20.00 Sahtekarlar
TRT 1 yayın akışı
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
Show TV yayın akışı
04:45 - 07:00 Veliaht
07:00 - 09:30 Bahar
09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 - 15:00 Gelin Evi
15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
18:45 - 20:00 Show Ana Haber
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Surviro 2026
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz