23 Ocak 2026 yayın akışları: Bu akşam TV'de! Rekabet kızışıyor... TV'de 23 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan yapımlar, izleyicilerin merak konusu oldu. İşte, bugünkü TV yayın akışı...

Göster Hızlı Özet 23 Ocak 2026 Cuma günü televizyon yayın akışları, izleyiciler arasında merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlar reyting yarışında öne çıkıyor.

Kanal D, ATV, NOW TV, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV'de dikkat çeken programlar izleyicilerle buluşacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. TV'de reyting yarışı cuma gibi gittikçe kızışıyor. Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz rekabeti devam ederken, izleyiciler kanal kanal arama yapıyor. Peki, 23 Ocak 2026 Cuma akşamı televizyonda neler var? İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı... ATV yayın akışı 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13.00 atv Gün Ortası 14.00 Mutfak Bahane 16.00 Esra Erol'da 19.00 atv Ana Haber 20.00 Babamın Hazinesi Kanal D yayın akışı 09.00 Neler Oluyor Hayatta 11.00 Yaprak Dökümü 14.00 Gelinim Mutfakta 16.45 Arka Sokaklar 18.30 Ana Haber 20.00 Arka Sokaklar Star TV yayın akışı 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen 17.15 Erkenci Kuş 19.00 Star Haber 20.00 Mısır Tanrıları NOW TV yayın akışı 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Yasak Elma 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Kıskanmak 19.00 Ana Haber 20.00 Sahtekarlar TRT 1 yayın akışı 09.15 Adını Sen Koy 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse 13.15 Seksenler 14.25 Kara Ağaç Destanı 17.45 Lingo Türkiye 19.00 Ana Haber 19.55 İddiaların Aksine 20.00 Taşacak Bu Deniz Show TV yayın akışı 04:45 - 07:00 Veliaht 07:00 - 09:30 Bahar 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:30 - 15:00 Gelin Evi 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la... 18:45 - 20:00 Show Ana Haber TV8 yayın akışı 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık 09.00 Gel Konuşalım 12.30 Surviro 2026 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz Medya Haberleri Kim Milyoner Olmak İster’de stüdyo buz kesti! Macerası 2 dakika sürdü: Elendiği soruya bakın

Kızılcık Şerbeti'nde yer yerinden oynayacak! O isim açılıyor…

Taşacak Bu Deniz 15. bölüm ön izleme: Fadime'ye kırmızı kurdele...