23 Ocak 2026 yayın akışları: Bu akşam TV'de! Rekabet kızışıyor...

TV'de 23 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan yapımlar, izleyicilerin merak konusu oldu. İşte, bugünkü TV yayın akışı...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 23.01.2026 13:25
  • 23 Ocak 2026 Cuma günü televizyon yayın akışları, izleyiciler arasında merak konusu oldu.
  • Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz gibi yapımlar reyting yarışında öne çıkıyor.
  • Kanal D, ATV, NOW TV, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV'de dikkat çeken programlar izleyicilerle buluşacak.

TV'de reyting yarışı cuma gibi gittikçe kızışıyor.

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar ve Taşacak Bu Deniz rekabeti devam ederken, izleyiciler kanal kanal arama yapıyor.

Peki, 23 Ocak 2026 Cuma akşamı televizyonda neler var?

İşte Kanal D, ATV, NOW, Show TV, TV8, TRT 1 ve Star TV’nin öne çıkan yayın akışı...

ATV yayın akışı

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Babamın Hazinesi

Kanal D yayın akışı

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Mısır Tanrıları

NOW TV yayın akışı

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Ana Haber

20.00 Sahtekarlar

TRT 1 yayın akışı

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

Show TV yayın akışı

04:45 - 07:00 Veliaht

07:00 - 09:30 Bahar

09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

TV8 yayın akışı

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Surviro 2026

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

