25 Mart 2026 TV yayın akışı: Kanallarda bugün

25 Mart 2026 Çarşamba günü TV yayın akışları belli oldu.
ATV yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kuruluş Orhan
Kanal D yayın akışı
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Eşref Rüya
Star TV yayın akışı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hazine
22.15 Hazine
NOW TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
19.00 Now Ana Haber
20.00 Yeraltı
TRT 1 yayın akışı
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Benim Adım Melek
17.15 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Emeklilik Planı
22.25 Hayat Işığım
Show TV yayın akışı
09.30 Siyah Kalp
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026