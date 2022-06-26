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    26 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 26 Haziran TV yayın akışları...
    • 26.06.2022 - 08:27
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    26 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

    26 Haziran 2022 Pazar günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 26 Haziran Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    26 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    07:30 atv'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:15 Dizi TV

    12:05 Oscar Çöllerde

    12:40 İçimizdeki Ateş

    15:50 Sevmek Zamanı

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    08:30 Konuştukça

    09:45 Magazin D Pazar

    12:00 Arda ile Omuz Omuza

    13:00 Macera Avcıları Hindistan'da

    15:00 Seversin

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

    STAR TV YAIN AKIŞI

    09:30 Benim Tatlı Yalanım

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Çilek Kokusu

    16:45 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23: Fazilet Hanım ve Kızları

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Senden Daha Güzel

    14:00 Yasak Elma

    16:15 Gizli Saklı

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Kayhan

    22:00 Şahane Hayaller

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:00 Kalk Gidelim

    08:25 Payitaht 'Abdülhamid'

    11:50 Enine Boyuna (Canlı)

    13:00 Sürünün Zor Yolculuğu

    13:30 Türk Sineması 'Son Şaka'

    15:50 Gönül Dağı (Altyazılı)

    19:00 Ana Haber (Canlı)

    20:00 Yabancı Sinema 'Hazır Aile' (Altyazılı)

    22:20 Balkan Ninnisi

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım

    08:30 Çook Yaşa

    09:45 Canım Annem

    10:30 Gazete Magazin

    13:00 Survivor Panaroma

    15:00 Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Şef Kapımda

    16:30 Japon İşi

    18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

    22:15 Köyden İndim Şehire

    23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo


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