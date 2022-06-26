- Haberler
- Medya Haberleri
- 26 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
26 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- 26.06.2022 - 08:27
Pazar akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.
Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.
26 Haziran 2022 Pazar günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.
Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 26 Haziran Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...
26 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Oscar Çöllerde
12:40 İçimizdeki Ateş
15:50 Sevmek Zamanı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Gül Masalı
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Macera Avcıları Hindistan'da
15:00 Seversin
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hızlı ve Öfkeli 7
STAR TV YAIN AKIŞI
09:30 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Çilek Kokusu
16:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23: Fazilet Hanım ve Kızları
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Senden Daha Güzel
14:00 Yasak Elma
16:15 Gizli Saklı
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kayhan
22:00 Şahane Hayaller
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:00 Kalk Gidelim
08:25 Payitaht 'Abdülhamid'
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Sürünün Zor Yolculuğu
13:30 Türk Sineması 'Son Şaka'
15:50 Gönül Dağı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema 'Hazır Aile' (Altyazılı)
22:20 Balkan Ninnisi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Canım Annem
10:30 Gazete Magazin
13:00 Survivor Panaroma
15:00 Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak
17:45 Survivor All Star
20:00 Survivor All Star
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Şef Kapımda
16:30 Japon İşi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Köyden İndim Şehire
23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo