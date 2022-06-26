26 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Pazar akşamını televizyon karşısında çıkartacak olanlar, kanallara göz gezdiriyor. Peki, bugün TV'de neler, hangi diziler ve programlar var? İşte 26 Haziran TV yayın akışları...

Pazar akşamını televizyon karşısında geçirecek olanlar, tv kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

Binlerce izleyici arama motorlarında "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun cevabını arıyor.

26 Haziran 2022 Pazar günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 26 Haziran Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

26 Haziran 2022 Pazar TV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Oscar Çöllerde

12:40 İçimizdeki Ateş

15:50 Sevmek Zamanı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Macera Avcıları Hindistan'da

15:00 Seversin

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hızlı ve Öfkeli 7

STAR TV YAIN AKIŞI

09:30 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Çilek Kokusu

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23: Fazilet Hanım ve Kızları

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Senden Daha Güzel

14:00 Yasak Elma

16:15 Gizli Saklı

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kayhan

22:00 Şahane Hayaller

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:00 Kalk Gidelim

08:25 Payitaht 'Abdülhamid'

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Sürünün Zor Yolculuğu

13:30 Türk Sineması 'Son Şaka'

15:50 Gönül Dağı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Yabancı Sinema 'Hazır Aile' (Altyazılı)

22:20 Balkan Ninnisi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

09:45 Canım Annem

10:30 Gazete Magazin

13:00 Survivor Panaroma

15:00 Karakomik Filmler: 2 Arada & Kaçamak

17:45 Survivor All Star

20:00 Survivor All Star

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Şef Kapımda

16:30 Japon İşi

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Köyden İndim Şehire

23:45 Erkek Güzeli Sefil Bilo