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    3 yıl sürdü! Aslı Enver'in ilk eşi kendisinden de ünlü çıktı

    İkinci kez dünya evine giren Aslı Enver'in özel hayatı mercek altına alındı. Ünlü oyuncunun 3 yıl evli kaldığı eski eşini öğrenenler ise şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 14:35
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 14:36
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    3 yıl sürdü! Aslı Enver'in ilk eşi kendisinden de ünlü çıktı

    Oyuncu Aslı Enver ekran macerasına ara verse de aşka dur diyemedi.

    Murat Boz ve Kerem Tunçeri'nin ardından aradığı aşkı Önder Öztarhan'da bulan Aslı Enver, dünya evine girdi.

    Kavak Yelleri, Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi dizilerde adından söz ettiren Enver'in hayatını yakından inceleyenler, hakkındaki bir gerçeği ortaya çıkardı.

    Güzel oyuncu 3 yıl boyunca kendisi kadar ünlü bir isimle evli kalmış...

    Aslı Enver'in ilk eşi

    Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012 yılında dünyaevine girdi. Balayını Tayland'da yapan çift, magazin dünyasının gözde isimlerindendi.

    Mutluluk pozları veren ikili, 2015 yılında 3 yıllık evliliklerini bitirdi.

    Aslı Enver, boşanma konusunda anlaştıklarını ve birbirlerinden herhangi bir tazminat, nafaka ya da mal rejimine dayalı menkul ve gayrimenkul taleplerinin olmadığını belirtti.

    Şimdilerde TRT1 ekranlarında Masumlar Apartmanı dizisindeki "Han" karakterini oynayan Birkan Sokullu, 3 yıldır Eda Gürkaynak ile birlikte.

    Aslı Enver ise Önder Öztarkan ile hayatını birleştirdi.

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