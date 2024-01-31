30 yaş büyük 5 çocuklu adama kocam dedi! Nur Viral verdi veriştirdi: 'Şerefsiz adam..' Hayatta Her Şey Var Programı'na bağlanan 33 yaşındaki kadın izleyici, 64 yaşındaki beş çocuklu evli bir adama aşık olduğunu ve birlikte yaşadıklarını itiraf etti. Nur Viral de "O başkasının kocası, sizin kocanız değil" diyerek tepki gösterdi.

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ensonhaber.com

Gündüz kuşağının yoğun ilgiyle izlenen programlarından biri de 'Hayatta Her Şey Var' programı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan ve Nur Viral'in sunduğu programın stüdyo konukları, izleyicilerin sorularını yanıtlıyor.

Sık sık dertleşmek için ya da itirafta bulunmak adına yayına bağlanan izleyiciler, uzman isimlere danışıyor.

Programın bugünkü bölümünde ise stüdyoda bir anda gergin anlar yaşandı, sesler yükseldi.

"Aşık olduğum kişi 64 yaşında"

Telefonla bağlanan genç bir kadın şu itirafta bulundu:

"Ben evli biriyle birlikteyim. 33 yaşındayım. Bir evlilik yaptım. Çocuğum yok. Aşık olduğum kişi 64 yaşında. Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştım. 3 senedir birlikteyiz. İmam nikahı yaptık, aynı evde kalıyoruz, bana ev açtı. Yani evliyiz şu anda."

Bunun üzerine Nur Viral, “Adam evli dediniz. Nasıl sizinle aynı evde kalıyor?” sorusunu yöneltti.

"Başkasının kocası..."

Ardından kadın, “Ben seviyorum eşimi.” deyince olanlar oldu.

Viral sinirlenerek, "O başkasının kocası, sizin kocanız değil ki. Eğri oturup doğru konuşalım. Resmi nikahınız altında gerçek kocanız olsa. Bir başka kadın çıkıp ben seviyorum kocamı dese, sen ona demez misin ki o senin kocan değil ki benim kocam." sözleriyle tepki gösterdi.

"5 çocuğu var"

İsmini vermeyen kadın, "Duygularıma engel olamıyorum, 5 çocuğu var." ifadelerini kullandı.

Viral de, "5 tane çocuk yapmış, demek ki evliliğinde mutsuz da değil." deyince kadın telefonu kapattı.

"Şerefsiz adam bu kadını nasıl kandırıyorsun"

Bunun üzerine Nur Viral, sert ifadelerle şöyle konuştu:

"Özür dilerim ben dayanamıyorum. Aşka, sevgiye sonuna kadar saygım var. Ama çıkıp da kocamı seviyorum.. Ne kocası. O senin kocan değil, onun kocası. Adamın orda 5 tane çocuğu var. Şerefsiz adam bu kadını nasıl kandırıyorsun? 5 tane çocuğu patır patır yapmışsın, sonra dönüp burada 30 yaş küçük kızı bulmuşsun. Kız da çıkıp diyor ki kocamı seviyorum. O senin kocan değil."