İngiltere'de 4 çocuk annesi kadın dövme yaptırdı, hayatı kabusa döndü Bacağının üst kısmına göz, saat, pusula ve gül desenli dövme yaptıran Shyann Johanneson, bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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4 çocuk annesi 26 yaşındaki Shyann Johanneson isimli bir kadın dövme yaptırmak için 200 sterlin (yaklaşık 8 bin 193 TL) ödeme yaptı.

Ancak genç kadın, birkaç saat sonra dehşeti yaşadı...

Bacağının çürümüş et gibi kokmaya başladığını dile getiren ve soluğu hastanede alan Johanneson, "Dövme ilk bittiğinde kesinlikle çok güzel görünüyordu, en iyi dövmelerimden biriydi, onunla çok mutluydum. Acıya karşı inatçıyım ama 12 saat içinde ağrı o kadar yoğundu ki yürüyemiyordum bile. Çürümüş et gibi kokuyordu. O kadar kötü durumdaydım ki, ölecekmiş gibi hissettim" dedi.

Cildi kağıt inceliğinde

Johanneson doktorların mürekkebin cildine çok derinden nüfuz ederek enfeksiyona neden olduğunu söylediklerini belirtti. Koyu mürekkepli bölgelerde en şiddetli olan enfeksiyon daha sonra sepsise dönüştü ve genç kadın aylar süren bir tedaviyle karşı karşıya kaldı.

Cildinin hala 'kağıt inceliğinde' olduğunu söyleyen genç anne, "Bana bir damla antibiyotik verdiler ama çocuklarım olduğu için birkaç saat sonra taburcu olmak zorunda kaldım çünkü onları gece boyunca bakacak kimse yoktu" dedi.

"Evden çıkamadım"

"Uzun bir süre boyunca şort giyme konusunda çekingen davrandım ama bacağımın acısından dolayı kot veya pantolon giyemedim çünkü üzerine sürtünen herhangi bir şey çok büyük acı veriyordu. Yeniden yürüyüp araba kullanabildiğimde bile evden çıkmamı tamamen engelledi." diyen Johanneson yaşadığı süreci anlattı.