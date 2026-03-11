Hasan Can Kaya'nın ressam aşkı bakın kim çıktı

Hasan Can Kaya, bu kez sahne performansı ya da programıyla değil özel hayatıyla gündeme geldi.

“Konuşanlar” programıyla milyonlarca izleyiciye ulaşan ünlü komedyen, evlilik yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir sevgilisiyle ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hasan Can Kaya’nın, sevgilisi Duygu Karabaş ile nişan hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

Sevenleri ise ünlü komedyenin müstakbel eşine dair detayları merak etti.

DUYGU KARABAŞ KİMDİR

Duygu Karabaş, portre çalışmalarıyla tanınan bir ressam.

Sanat üretimlerini özellikle portre alanında yoğunlaştıran Karabaş, çalışmalarını “Duygusuz Porteler” adlı platform üzerinden paylaşmaktadır.

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlayan Karabaş, İşletme ve Uluslararası İlişkiler alanlarında lisans derecesine sahiptir.

Karabaş ayrıca Temmuz 2024’ten itibaren Fing İstanbul’da managing partner olarak görev yapmaktadır.