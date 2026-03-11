Uzak Şehir ve Eşref Rüya’nın yıldızı Teşkilat’a geliyor: İzleyiciler ters köşe olacak

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Teşkilat, oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce Uzak Şehir ve Eşref Rüya dizilerindeki başarılı performansıyla öne çıkan usta oyuncu, Teşkilat kadrosuna katılacak.
TRT 1 ekranlarının izleyiciyle buluşturduğu ve her hafta aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken Teşkilat dizisi, gündemdeki yerini koruyor.
Dizinin sürükleyici hikayesi, Teşkilat Yazı Grubu tarafından titizlikle kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda başarılı işlere imza atan Burak Arlıel bulunuyor.
Kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atan yapım ekibi, yeni müjdeyi duyurdu.
Daha önce Eşref Rüya ve Uzak Şehir dizilerinde rol alan usta oyuncu Teşkilat dizisine katılıyor.
MUTTALİP MÜJDECİ KONUK OLUYOR
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başarılı oyuncu Muttalip Müjdeci, TRT 1’in fenomen dizisi Teşkilat’ın yeni bölümlerinde konuk oyuncu olarak ekrana gelecek.
Güçlü oyunculuk performansıyla tanınan Müjdeci, dizide sürpriz bir karakterle izleyiciyi karşılayacak.
Her hafta nefes kesen olayların yaşandığı yapımda, deneyimli oyuncunun rolü izleyiciler için beklenmedik gelişmelere sahne olacak