"Taşacak Bu Deniz Oruç ayrıldı" iddiası: Yanıt geldi

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, milyonların gündeminde.

Cuma akşamlarını iple çeken izleyiciler, sosyal medyada gündeme gelen iddia ile şoke oldu.

Dizinin en sevilen karakterlerinden Oruç'a hayat veren Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Yörük'ün diziye veda ettiğini konuşuldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş ise hayranların yüreğine su serpecek açıklamayı yaptı.