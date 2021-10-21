MasterChef'te kimler potaya girdi? MasterChef'te eleme adayı olan isimler..

MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan yeni bölümünde hem eleme adayları hem de dokunulmazlık alan yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte eleme adayı olanlar...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu'nun sunumu ile ekrana gelen MasterChef, heyecanlı anlara sahne oldu.

Dün Akdeniz mutfağına özgü yemekler yapılırken, mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık için mücadele verdi.

İki takım yarışmacıları tüm yeteneklerini konuştururken, takım dokunulmazlığını alan kırmızılar oldu.

Kırmızı takım eleme potasına gitmekten kurtulurken, mavi takım bireysel dokunulmazlık için oyun oynadı.

Oynanan oyun sonrası Safanur bireysel dokunulmazlık aldı ve bir arkadaşını potaya gönderdi.

Peki, MasterChef'te kimler potaya girdi? İşte eleme adayı olanlar...

MASTERCHEFT'TE KİMLER POTAYA GİRDİ?

Kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Araz oldu ve eleme potasına Rabia’yı göndererek 1. eleme adayını belirledi.

Konseydeki oylamada en çok yazılan Dilara ve Safanur oldu. Takım kaptanı Hasan, eleme potasına giden ikinci ismi belirledi. Hasan’ın tercihi Dilara’dan oldu.

Dün akşam ise dokunulmazlığı kazanan Safanur, Hasan'ı eleme potasına gönderdi. Hasan, haftanın 3. eleme adayı oldu. Konseydeki adı en çok yazılan Sergen, haftanın 4. eleme adayı oldu.