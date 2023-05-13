49’luk Umut Akyürek bakın ne hale geldi! Estetiğin hazin sonu: Yerli Angelina Jolie diyorlardı ama… Türk Sanat Müziği'nin önde gelen isimlerinden biri olan ünlü sanatçı Umut Akyürek, değişimiyle gündeme bomba gibi düştü. Estetiği fazla kaçıran ünlü sanatçının son hali sosyal medyada olay oldu. Yerli Angelina Jolie olarak bilinen Umut Akyürek'in son haline bakın!

Türk Sanat Müziği’nin sevilen isimlerinden biri olan Umut Akyürek, sesiyle herkesi kendine hayran bırakıyor. Müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen ünlü sanatçı, eşi ve 18 yaşındaki kızıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Umut Akyürek, eşi Oktay Ertuğrul ve kızı Melek Bal ile paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Sahneye çıktığı ilk günden itibaren birçok estetik operasyonu geçiren Akyürek, dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie’ye benzetiliyordu. Yerli Angelina Jolie olarak anılan Umut Akyürek, estetiğe doymadı. Bu kez estetiğin dozunu kaçırınca takipçilerini ikiye böldü. Tanınmaz halde! Estetiğin dozunu kaçıran Umut Akyürek, kısa sürede sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü isme eleştiriler gelmeye devam ediyor. İşte son hali... İmaj değişikliğine giden ünlü şarkıcı Umut Akyürek, değişimiyle ağızları açık bıraktı. Bu kez estetiğin dozunu fazla kaçırdı. Akyürek, son halini paylaştığı fotoğraflarıyla sosyal medyada eleştirilerin yeni hedefi oldu. Takipçileri yorum yapmadan geçemedi. Ünlü ismin son haline takipçilerinden “Neden kendinize bunu yaptınız”, “Estetğiniz çok kötü buna gerek var mıydı” gibi yorumlar geldi.