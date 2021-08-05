5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Kurban Bayramı’nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

5 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...

5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Senin Hikayen

15:55 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kral Olacak Çocuk

22:10 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:15 Camdaki Kız

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Pek Yakında

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:20 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:30 Aramızda Kalsın

16:45 Star Market

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

00:15 Yerli Dizi

FOX YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

13:30 Oluversin Gari

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Gol Kralı

21:30 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:40 Kalk Gidelim

10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:55 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

23:30 Yerli Dizi

01:20 Dünya Hali (Altyazılı)

02:10 Ailenin Yeni Üyesi

03:10 Masumlar Apartmanı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kalp Atışı

08:30 Bu Sabah

11:00 Yeni Gelin

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Eltilerin Savaşı

22:30 Eltilerin Savaşı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 MasterChef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:15 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)

00:15 Paylaş Benimle

KANAL 7 YAYIN AKIŞI

06:30 Kanal 7’de Sabah

07:45 Asiye

09:20 Seren Aslan’la Her Gün

10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı

12:30 Elimi Bırakma

14:30 Mutfağım Şahane

15:30 Can Yoldaşım

18:00 Kanal 7 Haber Saati

19:00 Baş Tacım

21:30 Diriliş Ertuğrul

01:30 Asla Vazgeçmem