- Haberler
- Medya Haberleri
- 5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 08:46
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Kurban Bayramı’nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.
Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.
5 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.
Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...
5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Senin Hikayen
15:55 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kral Olacak Çocuk
22:10 Kalp Yarası
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Küçük Ağa
16:15 Camdaki Kız
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Pek Yakında
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Medcezir
09:20 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:30 Aramızda Kalsın
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
00:15 Yerli Dizi
FOX YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:30 Oluversin Gari
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Gol Kralı
21:30 Maskeli Beşler İntikam Peşinde
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
06:40 Kalk Gidelim
10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:55 Gönül Dağı (Altyazılı)
15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler (Altyazılı)
23:30 Yerli Dizi
01:20 Dünya Hali (Altyazılı)
02:10 Ailenin Yeni Üyesi
03:10 Masumlar Apartmanı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kalp Atışı
08:30 Bu Sabah
11:00 Yeni Gelin
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Eltilerin Savaşı
22:30 Eltilerin Savaşı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
13:30 Paylaş Benimle
15:15 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
00:15 Paylaş Benimle
KANAL 7 YAYIN AKIŞI
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Asiye
09:20 Seren Aslan’la Her Gün
10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
12:30 Elimi Bırakma
14:30 Mutfağım Şahane
15:30 Can Yoldaşım
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Baş Tacım
21:30 Diriliş Ertuğrul
01:30 Asla Vazgeçmem