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    5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon ekranlarında yeni bir gün daha başlıyor. İzledikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler, TV yayın akışlarına göz atıyor. İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 08:46
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    5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Kurban Bayramı’nda plan yapmayıp evde televizyon izleyerek vakit geçirecek olanlar, televizyon yayın akışlarını kontrol ediyor.

    Bayrama özel yayınlanan film, dizi ve programları kaçırmak istemeyenler, 'Bugün televizyonda neler var?' sorusuna yanıt arıyor.

    5 Ağustos 2021 Perşembe akşamı yayınlanacak olan dizi, film ve programlar, izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var? Bu akşam hangi dizi, film ve programlar yayınlanacak? İşte 5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı...

    5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE BUGÜN TELEVİZYONDA NE VAR?

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Bir Zamanlar Çukurova
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Senin Hikayen
    15:55 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kral Olacak Çocuk
    22:10 Kalp Yarası

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta
    11:00 Güneşin Kızları
    13:00 Magazin D Yaz
    14:00 Küçük Ağa
    16:15 Camdaki Kız
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Pek Yakında
    22:45 Çok Güzel Hareketler 2

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Medcezir
    09:20 Yüksek Sosyete
    10:30 Erkenci Kuş
    13:30 Aramızda Kalsın
    16:45 Star Market
    18:45 Star Haber
    20:00 Kazara Aşk
    00:15 Yerli Dizi

    FOX YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat
    11:00 Şef Akademi Doğada
    13:30 Oluversin Gari
    16:30 Fulya ile Umudun Olsun
    19:00 FOX Ana Haber
    20:00 Gol Kralı
    21:30 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    06:40 Kalk Gidelim
    10:20 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
    11:55 Gönül Dağı (Altyazılı)
    15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber (Canlı)
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Seksenler (Altyazılı)
    23:30 Yerli Dizi
    01:20 Dünya Hali (Altyazılı)
    02:10 Ailenin Yeni Üyesi
    03:10 Masumlar Apartmanı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Kalp Atışı 
    08:30 Bu Sabah
    11:00 Yeni Gelin
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Eltilerin Savaşı
    22:30 Eltilerin Savaşı

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:30 Oynat Bakalım
    07:15 8’de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 MasterChef Türkiye
    13:30 Paylaş Benimle
    15:15 Paylaş Benimle
    17:15 MasterChef Türkiye
    20:00 MasterChef Türkiye (Kolaj)
    00:15 Paylaş Benimle

    KANAL 7 YAYIN AKIŞI

    06:30 Kanal 7’de Sabah
    07:45 Asiye
    09:20 Seren Aslan’la Her Gün
    10:50 Nermin’in Enfes Tutsağı
    12:30 Elimi Bırakma
    14:30 Mutfağım Şahane
    15:30 Can Yoldaşım
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Baş Tacım
    21:30 Diriliş Ertuğrul
    01:30 Asla Vazgeçmem

    5 Ağustos 2021 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1

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