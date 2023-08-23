51 yaşındaki Defne Samyeli'den bikinili pozlar! 'Alev aldı ortalık' Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin takipçileri yorum ve beğeniler ile Defne Samyeli'ye övgüler yağdırdı. İşte Defne Samyeli'nin son paylaşımı..

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Magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Defne Samyeli cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor.

Bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşan Defne Samyeli sosyal medyada gündeme oturdu.

51 yaşında olan Defne Samyeli hem özel hayatı hem de verdiği cesur pozlar ile sık sık gündemde geliyor.

Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşayan Defne Samyeli geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım ile sosyal medyada gündeme geldi.

Düzgün fiziği ile dikkat çeken ünlü sunucu adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

Paylaştığı iddialı fotoğraflar beğeni toplayan Defne Samyeli'nin Instagram hesabında 863 bin takipçisi bulunuyor.

İşte Defne Samyeli'nin beğeni toplayan bikinili pozları..