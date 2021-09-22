6 aylık hamile Özge Özpirinçci nikah masasına oturdu! İşte ilk kareler...

6 aylık hamile olan ve kızını kucağına almak için gün sayan Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk'le evlendi. Çiftin nikah şahidi Tanem Sivar olurken, o anlardan ilk kareler geldi.

Güzel oyuncu Özge Özpirinçci şu sıralar hem özel hayatı hem de Salih Bademci ile birlikte yer aldığı İlk ve Son adlı fimle gündemde.

Salih Bademci ile kamera karşısına geçen ve cesur sahneleri ile adından söz ettiren Özpirinçci, ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor.

Bir kız bebek bekleyen oyuncu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin.

Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil." demişti.

Oyuncu bu açıklamanın ardından kısa bir süre geçtikten sonra nikah masasına otururken, nikaha dair ilk fotoğraflar ise yayınlandı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ DOĞUM ÖNCESİ EVLENDİ

Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk sade bir nikah töreniyle Marmaris Bozburun'da hayatlarını birleştirdi.

Çiftin nikahına aileleri ve yakın dostları katıldı.Nikah töreninde ilk fotoğraf ise Özpirinçci'nin yakın dostu Tanem Sivar'dan geldi.

Ünlü sunucu paylaştığı bu fotoğrafa, "Seni, canım Burak ile kurduğunuz bu güzel aileyi ve hepimizi çok ama çok seviyorum." notunu düştü.

"KIZIMA ÜZÜM İSMİNİ KOYMAK İSTİYORUM"

Özge Özpirinçci, kızına "Üzüm" ismini koymak istediğini ancak çevresinden beklediği onayı göremediğini söyledi.

Özpirinçci, "Hamile kaldığımdan beri aklımda tek isim var: Üzüm. Bana herkes, "Çocuğuna bunu yapma Özge" deyip duruyor. Bence güzel bir isim.

Küçük çocuk Üzüm, genç kız Üzüm, 35'lerinde Üzüm Hanım, 70'inde Üzüm Teyze.

Ayrıca Üzüm Yamantürk çok fonetik geliyor kulağıma. Ama kesinlikte ret oyu aldım bu isim için. Ben gizli gizli Üzüm diyeceğim galiba çocuğuma." diyerek şaşkınlık yarattı.