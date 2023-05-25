6 yıllık pazartesi rutini bitiyor! Yasak Elma final fragmanı yayınlandı: Beklenmedik ölüm... Altıncı sezonuyla ekranlara veda edecek olan Yasak Elma dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı. Seyirciler, dizinin nasıl biteceğini merakla bekliyor. İşte büyük finalden ilk fragman...

6 sezondur yayın hayatına devam eden Fox TV'nin rekortmen dizisi Yasak Elma, veda ediyor.

Kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Nesrin Cavadzade, Berk Atan, Talat Bulut, Barış Kılıç ve Melisa Doğu gibi isimlerin bulunduğu dizi, son kez ekranlara gelecek.

Pazartesi günlerinin rutin dizisi Yasak Elma, 178. bölümüyle final yapacak.

Dizinin nasıl biteceği, merakla bekleniyor. Bu kapsamda "Yasak Elma final fragmanı" seyircilerin odak noktası oldu.

Final bölümünün en heyecanlı tarafı 2 yıl sonraya gidilmesi olacak. Bu sırada dizide tüm dengeleri değiştirecek bir ölüm olayı gerçekleşecek.

Yasak Elma finali

Yayına giren büyük final fragmanı, sosyal medyada gündem oldu.

Fragmanda Ender ve Yıldız'ın ilk tanışma anından son hallerine kadarki bölüm gösterildi.

Ender'in Yıldız'ın 'Size nasıl yardım edebilirim?' sorusuna 'Kocamı baştan çıkararak' dediği sahne büyük ilgi gördü.

Diğer yandan da Yıldız'ın annesinin düğününün olduğu görülen fragman kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.