62'yi devirdi! İşte Tom Ford'un son hali... Tarzıyla dünyaya adını duyuran Tom Ford, son görüntüsüyle sevenlerinin dikkatini çekti.

ensonhaber.com

Tom Ford, 27 Ağustos 1961'de Amerika Birleşik Devletleri, Texas, Austin'de doğdu.

Ford, lise eğitimini Saint Mary's School'da aldıktan sonra, Güzel Sanatlar alanında eğitim almak üzere New York'a gitti ve Parsons School of Design'da okudu.

1986'da Parsons'tan mezun olduktan sonra, modaya ilgi duymaya başlayan Ford, çeşitli modeller için oyunculuk ajanslarında çalıştıktan sonra, New York'ta birçok ünlü moda tasarımcısının stajyerliğini yaptı.

Daha sonra Paris'e giderek modada kariyerine devam etmek üzere Saint Laurent'in ekibine katıldı.

1990'ların başında, Gucci'nin düşüşte olduğu bir dönemde Gucci'nin tasarım direktörlüğüne getirildi.

Ford'un liderliğindeki Gucci, büyük bir başarı elde etti ve marka, lüks moda dünyasının zirvesine yükseldi. Ayrıca, Yves Saint Laurent markasının da tasarımını üstlendi.

2004 yılında Gucci Group'dan ayrılarak kendi adını taşıyan markasını kurdu.

Tom Ford markası, lüks giyim, aksesuarlar, güneş gözlükleri, parfümler ve kozmetik ürünleri gibi birçok alanda faaliyet göstermekte.

İşte son görüntüsü

Şimdilerde 62 yaşında olan Tom Ford, bir davette boy gösterdi.

Son görüntüsü ise "yıllara meydan okuyor" dedirtti.

GQ'ya röportaj vere ünlü tasarımcı, "62 yaşındayım. Umarım 82 yaşına kadar bir nebze de olsa güzel yaşayabilirim. Bu yüzden hayatımın önümüzdeki 20 yılını film yaparak geçirmek istiyorum. Yaptığım iki filmi çok sevdim. Bu hayatım boyunca yaşadığım en eğlenceli şeydi.” dedi.