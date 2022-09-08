7 Eylül reyting sonuçları: Müge Anlı listeye girdi

7 Eylül tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçlarına göre “MasterChef Türkiye” ile 2. sırada bulunan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” ön plana çıktı.

Televizyon dizileri ve programları arasındaki reyting mücadelesi her hafta büyük bir heyecanla devam ediyor.

İzleyicileri ekran başına kilitleyen programlara dair reyting sonuçları belli oldu.

Müge Anlı listeye ikinci sıradan girdi

Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “MasterChef Türkiye”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 3. sırada ise “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber” yer aldı.

Hem yurt içi hem de yurt dışında zirve aynı

AB’de 1. sırada “MasterChef Türkiye”, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber”, 3. sırada ise “Müge Anlı ile Tatlı Sert” yer aldı.