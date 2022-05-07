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    7 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyonda bugün yayınlanacak olan program, dizi ve filmler belli oldu. Bugün televizyonda neler var?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı…
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 09:08
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    7 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Televizyon yayın akışları, günün en çok araştırılan konularının başında yer alıyor.

    Medya gündemini yakından takip edenler, cumartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor.

    Ekran başında vakit geçirecek olanlar, arama motorlarında ‘’Bugün televizyonda ne var?’’ sorusunun cevabını arıyor.

    7 Mayıs 2022 Cumartesi günü, kanalların yayın akışında birbirinden iddialı dizi ve programlar yer alıyor.

    Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler var? İşte 7 Mayıs 2022 Cumartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, Fox TV yayın akışı...

    7 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı

    Atv yayın akışı

    • 07:30 atv'de Hafta Sonu

    • 10:00 Destan

    • 13:00 Adı Sevgi

    • 16:00 Kuruluş Osman

    • 19:00 ATV Ana Haber

    • 20:10 Kardeşlerim

    Kanal D yayın akışı

    • 08:30 Konuştukça

    • 09:45 Magazin D Cumartesi

    • 13:00 Arda'nın Mutfağı

    • 14:00 Yaargı

    • 16:15 Üç Kız Kardeş

    • 18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    • 20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    Star TV yayın akışı

    • 09:30 Çizgi Film Kuşağı

    • 10:00 Burcu ile Hafta Sonu

    • 12:00 Yerli Sinema

    • 14:00 Çok Güzel Hareketler 2

    • 16:45 Güzel Köylü

    • 18:45 Star Haber

    • 20:00 Ali Baba ve 7 Cüceler

    Fox TV yayın akışı

    • 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    • 11:15 Ekonomi Arası

    • 11:20 Mehmet Özer İle Mutfakta

    • 12:15 Kamere Arkası

    • 13:00 Gülümse Kaderine

    • 16:00 İyilik

    • 19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    • 20:30 Gülümse Kaderine

     

    TRT 1 yayın akışı

    • 07:25 Kalk Gidelim

    • 11:15 Yabancı Sinema

    • 12:45 Kara Tahta

    • 15:55 Kasaba Doktoru

    • 19:00 Ana Haber

    • 20:00 Gönül Dağı

     

    Show TV yayın akışı

    • 10:00 Cumartesi Sürprizi

    • 13:00 Bir Şansım Olsa

    • 14:30 Baba

    • 18:45 Hafta Sonu Ana Haber

    • 20:00 Güldür Güldür Show

     

    TV8 yayın akışı

    • 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    • 11:15 Survivor All Star

    • 13:00 Survivor Panorama

    • 15:00 Canım Annem

    • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    • 20:00 Survivor All Star

    7 Mayıs 2022 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? #1


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