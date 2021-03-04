Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan Levent Gültekin'in hayatı merak ediliyor. ''Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli?'' sorularının yanıtı araştırılıyor.

Katıldığı tartışma programlarındaki yorumları ve gündeme ilişkin tespitleri ile dikkat çeken gazeteci Levent Gültekin, Twitter'da en çok konuşulan isimler arasında yerini aldı.

Vatandaşlar tarafından Levent Gültekin'in hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu.

Peki, Levent Gültekin kimdir? Levent Gültekin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte, Levent Gültekin'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler..

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğan Türk yazar ve gazeteci Levent Gültekin, üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etmiştir. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans, Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine adım atan Gültekin, yaklaşık beş yıl farklı görevler almış ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü olmuştur.

2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkarmaya başlamış ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlenmiştir.

İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazan Gültekin, 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalışmıştır.

Günümüzde Diken İnternet gazetesinde köşe yazıları yazan Levet Gültekin, Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı) adlı kitabi, çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

LEVENT GÜLTEKİN'İN KİTAPLARI